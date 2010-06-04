Ukrayna, Türkiye’den sebzelerin ithalini yasakladı

T24- Ukrayna, Türkiye’den domates, dolmalık biber, patlıcan ve patates ithalatını geçici olarak durdurma kararı aldı.



Ukrayna Tarım Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'nin, başta domates olmak üzere patlıcangiller ithalatında uluslararası ve ulusal hijyen kurallarını defalarca ihlal etmesi ve bu ülkede patates güvesinin yaygın olarak görülmesi nedeniyle, Ukrayna'yı zararlı organizmalardan korumak amacıyla Türkiye'den Ukrayna'ya domates, patates, dolmalık biber ve patlıcan ithalatı geçici olarak yasaklanmıştır. Bu ülkeden diğer ürünlerin ithali ise sorumlu devlet kurumlarının denetimine tabi tutularak gerçekleştirilecektir” denildi.







Bu konuyla ilgili önümüzdeki pazartesi günü Türkiye’den bir heyetin Kiev’e giderek Ukraynalı yetkililer ile görüşmelerde bulunacağı bildirildi.