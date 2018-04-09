Ukrayna: Türkiye, Donbass'taki barış gücü misyonuna katılmaya hazır

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan, Türkiye'nin, ayrılıkçıların kontrolündeki Donbass'ta oluşturulacak BM barış gücünü desteklediği yönünde açıklama geldi.

Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelere ilişkin olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, Türk tarafının Donbass'ta bir BM barış gücü oluşturulmasını desteklediğini belirtti. Bunun gerçekleşmesi hâlinde Türkiye'nin barış gücüne katılmaya hazır olduğunu aktardığı kaydedildi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, açıklamada Poroşenko'nun ayrıca, Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlık yanlısı güçler ile ordunun 2014'ten beri çatıştığı Donbass bölgesindeki durum hakkında Türk tarafını bilgilendirdiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, Şubat 2017'de Donbass bölgesinde yaşayanların pasaport, doğum-ölüm gibi çeşitli belgelerinin Rusya’da kabul edilmesini öngören bir kararnameye imza atmıştı.

Türk ve Ukraynalı heyetlerin 2018'de Kiev'deki görüşmesinin ardından Ukrayna parlamentosundan yapılan açıklamaya göre Beyazıt, Ukraynalı milletvekillerine göre Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Ukrayna'nın doğusundaki çalışmaları hakkında bilgilendirildiğini ve Donbass bölgesine BM barış gücü misyonunun konuşlandırılmasını desteklediklerini ifade eden Beyazıt, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün temini konusunda her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini de söylemişti.

Poroşenko'nun Türk tarafıyla görüşmelerinde, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ekonomik ve enerji ilişkilerini geliştirmeyi de ele aldığı belirtilen açıklamaya göre, temaslarda Ukrayna, Türkiye ve Katar arasında yapılabileceği üçlü iş birliği ihtimallerinin de gündeme geldiği kaydedildi.