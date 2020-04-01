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Ukrayna, Türkiye’den "solunum cihazı ve özel koruyucu elbise" talep etti

01 Nisan 2020 22:50

Ukrayna'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı kullanılmak üzere Türkiye'den solunum cihazı ve özel koruyucu elbise talep ettiği bildirildi. 

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, her iki liderin dünyada yayılan Koronavirüs'le ilgili görüştüğü, iki ülke vatandaşlarının korunması amacıyla alınan tedbirlerin müzakere edildiği ifade edildi. 

Ukrayna ve Türkiye arasında Koronavirüs salgınıyla mücadele çabaları ve iş birliğinin koordine edilmesi için bir dizi anlaşmaya varıldığı aktarılan açıklamada, “Erdoğan, Ukrayna tarafından Türkiye'den solunum cihazı ve özel koruyucu elbise talebini değerlendireceğini dile getirdi” ifadelerine yer verildi.

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