Ukrayna Temas Grubu toplanıyor

Beyaz Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, toplantıya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) temsilcilerinin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile Ukrayna'nın doğusunda Kiev'e bağlı güçlerle çatışan ayrılıkçıların temsilcileri katılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, acil ateşkes ve ağır silahların sıcak bölgeden çekilmesi çağrısında bulundu. Ukrayna'nın doğusunda eylül ayında varılan ateşkes taraflarca sık sık ihlal ediliyor.

AGİT verilerine göre dokuz aydır devam eden çatışmalarda 5 bini aşkın kişi öldü, 10 binden fazla kişi de yaralandı.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ukrayna'nın doğusunda silahlı çatışmaların şiddetlenmesinin "AB ve Rusya arasındaki ilişkileri kaçınılmaz olarak daha da kötüleştireceği" uyarısını yapmış, Brüksel yeni yaptırımları gündemine almıştı.