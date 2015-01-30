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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna Temas Grubu toplanıyor

Ukrayna Temas Grubu bugün Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te toplanıyor. Toplantıda acil ateşkes ve ağır silahların sıcak bölgeden çekilmesi talebi değerlendirilecek.

30 Ocak 2015 12:02

Beyaz Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, toplantıya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) temsilcilerinin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile Ukrayna'nın doğusunda Kiev'e bağlı güçlerle çatışan ayrılıkçıların temsilcileri katılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, acil ateşkes ve ağır silahların sıcak bölgeden çekilmesi çağrısında bulundu. Ukrayna'nın doğusunda eylül ayında varılan ateşkes taraflarca sık sık ihlal ediliyor.

AGİT verilerine göre dokuz aydır devam eden çatışmalarda 5 bini aşkın kişi öldü, 10 binden fazla kişi de yaralandı.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ukrayna'nın doğusunda silahlı çatışmaların şiddetlenmesinin "AB ve Rusya arasındaki ilişkileri kaçınılmaz olarak daha da kötüleştireceği" uyarısını yapmış, Brüksel yeni yaptırımları gündemine almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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