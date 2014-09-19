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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna Temas Grubu toplanıyor

Ukrayna Temas Grubu bugün Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te toplanıyor. Toplantıda Ukrayna krizine kalıcı çözüm aranacak.

19 Eylül 2014 11:46

Beyaz Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, toplantıya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT) temsilcilerinin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile Ukrayna'nın doğusunda Kiev'e bağlı güçlerle çatışan ayrılıkçıların temsilcileri katılıyor. Toplantıda Ukrayna'daki krize kalıcı çözüm aranacak.

Temas Grubu'nun 5 Eylül'de yaptığı toplantıda taraflar arasında ateşkes kararı alınmıştı. Birçok kez ihlal edilen ateşkes kararına büyük ölçüde uyulduğu dikkat çekiyor.

Ukrayna krizine çözüm arayacak bir uluslararası temas grubu kurulması önerisi AGİT Parlamenterler Meclisi’nin haziran ayı sonunda yaptığı toplantıda kabul edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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