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Spor

Ukrayna Teknik Direktörü, Türkiye maçı aday kadrosunu açıkladı

Türkiye ile Ukrayna 6 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek

02 Ekim 2016 01:55

Ukrayna Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim Perşembe günü Konya'da, Türkiye ile oynayacakları maçın aday kadrosunu açıkladı.

Shevchenko'nun aday kadrosunda Shakhtar Donetsk'ten 8 ve Dinamo Kiev'den 5 oyuncu yer aldı.

Türkiye ile Ukrayna 6 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 

Shevchenko'nun aday kadroya davet ettiği 24 isim şöyle: 

Kaleciler: Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Denys Boyko (Malaga), Olexiy Shevchenko (Zorya Luhansk) 

Savunma: Olexandr Kucher (Shakhtar Donetsk), Yaroslav Rakytskyi (Shakhtar Donetsk), Ivan Ordets (Shakhtar Donetsk), Yevhen Khacheridi (Dinamo Kiev), Bohdan Butko (Shakhtar Donetsk), Artem Fedetskyi (Darmstadt), Eduard Sobol (Zorya Luhansk)  

Orta Saha: Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev), Serhiy Sydorchuk (Dinamo Kiev), Oleksandr Zinchenko (PSV), Yevhen Konoplyanka (Schalke), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Viktor Kovalenko (Shakhtar Donetsk), Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev), Maksym Malyshev (Shakhtar Donetsk), Ivan Petryak (Zorya Luhansk), Yevhen Shakhov (PAOK), Serhiy Rybalka (Dinamo Kiev) 

Forvet: Roman Zozulya (Real Betis), Denys Balanyuk (Dnipro), Artem Kravets (Granada)

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Ukrayna Teknik DirektörüAndriy ShevchenkoTürkiyemaçkadroFatih Terim

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