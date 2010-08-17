T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

UKRAYNA, TAHIL İHRACATINI KISITLAMAYA HAZIRLANIYOR   KİEV (A.A)

17 Ağustos 2010 19:38

-UKRAYNA, TAHIL İHRACATINI KISITLAMAYA HAZIRLANIYOR   KİEV (A.A) - 17.08.2010 - Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden Ukrayna, olumsuz hava koşullarının tahıl üretimini etkilemesi nedeniyle ihracatını yıl sonuna kadar sınırlandırmayı planlıyor. Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Pryssiajniouk, yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar 2,5 milyon ton tahıl ihraç edilmesine izin verilmesi için öneride bulunacaklarını belirterek, 1 milyon ton tahılın zaten Ukrayna Limanı'nda bulunduğunu ifade etti. Pryssiajniouk, kısıtlama konusunu yarın Bakanlar Kurulu ile sektör temsilcilerinin görüşeceğini kaydetti. Kararın 1 Eylül'den itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.  Dünyanın bir numaralı arpa ve altıncı büyük buğday ihracatçısı Ukrayna'nın, 2009 yılı Temmuz ayı ile bu yılın Haziran ayı arasında 21 milyon tondan fazla tahıl ihraç ettiği ifade ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24