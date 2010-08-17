-UKRAYNA, TAHIL İHRACATINI KISITLAMAYA HAZIRLANIYOR KİEV (A.A) - 17.08.2010 - Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden Ukrayna, olumsuz hava koşullarının tahıl üretimini etkilemesi nedeniyle ihracatını yıl sonuna kadar sınırlandırmayı planlıyor. Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Pryssiajniouk, yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar 2,5 milyon ton tahıl ihraç edilmesine izin verilmesi için öneride bulunacaklarını belirterek, 1 milyon ton tahılın zaten Ukrayna Limanı'nda bulunduğunu ifade etti. Pryssiajniouk, kısıtlama konusunu yarın Bakanlar Kurulu ile sektör temsilcilerinin görüşeceğini kaydetti. Kararın 1 Eylül'den itibaren geçerli olacağı belirtiliyor. Dünyanın bir numaralı arpa ve altıncı büyük buğday ihracatçısı Ukrayna'nın, 2009 yılı Temmuz ayı ile bu yılın Haziran ayı arasında 21 milyon tondan fazla tahıl ihraç ettiği ifade ediliyor.