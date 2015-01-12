Ukrayna sorununa Berlin'de çözüm aranıyor



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, mevkidaşlarını bakanlığının misafir konutu Villa Borsig'de ağırlayacak. Toplantıda Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin hazır bulunacak.

Ukrayna krizinin çözümü için 15 Ocak'ta Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerini bir araya getirmesi öngörülen Astana zirvesinin hazırlıkları bugünkü toplantı gündeminin başlıkları arasında yer alıyor.

Geçen ay Kiev ve Moskova'yı ziyaret eden Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya ile Ukrayna'nın barışması amacıyla Astana Zirvesi'ni organize etmişti. Nazarbayev, geçen hafta Berlin'i ziyaret ederek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüştü.

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun hazır bulunması planlanan Astana Zirvesi'ne katılımını dörtlü zirveden bir sonuç alınması ihtimaline bağlıyor. Almanya Başbakanı, taraflar arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesi nedeniyle henüz Astana Zirvesi'ne katılımı konusunda güvence vermemişti.