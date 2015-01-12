T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna sorununa Berlin'de çözüm aranıyor

Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları, Ukrayna krizine çözüm aramak amacıyla bugün Berlin'de bir araya geliyor.

12 Ocak 2015 14:27


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, mevkidaşlarını bakanlığının misafir konutu Villa Borsig'de ağırlayacak. Toplantıda Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin hazır bulunacak.

Ukrayna krizinin çözümü için 15 Ocak'ta Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerini bir araya getirmesi öngörülen Astana zirvesinin hazırlıkları bugünkü toplantı gündeminin başlıkları arasında yer alıyor.

Geçen ay Kiev ve Moskova'yı ziyaret eden Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Rusya ile Ukrayna'nın barışması amacıyla Astana Zirvesi'ni organize etmişti. Nazarbayev, geçen hafta Berlin'i ziyaret ederek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüştü.

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun hazır bulunması planlanan Astana Zirvesi'ne katılımını dörtlü zirveden bir sonuç alınması ihtimaline bağlıyor. Almanya Başbakanı, taraflar arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesi nedeniyle henüz Astana Zirvesi'ne katılımı konusunda güvence vermemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Fransa RusyaUkraynaBerlinDışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierVilla BorsigFransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovUkrayna Dışişleri Bakanı Pavlo KlimkinOcak Rusya Ukrayna Fransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24