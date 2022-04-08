Ukrayna: Sivillerin tahliye edildiği tren istasyonuna roket atıldı; 30'dan fazla ölü var

T24 Dış Haberler

Ukrayna, ülkenin doğusunda sivillerin tahliye edildiği tren istasyonuna iki roketin isabet ettiğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, devlet demiryollarından yapılan açıklamada sivillerin tahliyesi sırasında Rus güçlerinin yaptığı roket saldırısı nedeniyle tren istasyonunda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

100'den fazla yaralı olduğu aktarıldı.

Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görülüyor.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, garın misket bombaları içeren İskender füzesi ile vurulduğunu açıkladı.

RIA haber ajansının aktardığı habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk tren istasyonuna füze saldırısı yapıldığını yalanladı. Savunma Bakanlığı, tren istasyonunu vuran füze tipinin Ukrayna ordusu tarafından kullanılardan olduğunu, 14 Mart'ta Donetsk'i vuranla aynı tip olduğunu iddia etti.

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