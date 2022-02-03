Ukrayna sınırında gerilim sürerken ABD; Almanya, Polonya ve Romanya'ya asker gönderiyor

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Rusya, Ukrayna sınırındaki asker yığınağını sürdürürken ABD Başkanı Joe Biden; Almanya, Polonya ve Romanya'ya 3 bin asker daha yerleştirme kararı aldı.

ABD, 82. Hava İndirme Tümeni'nden bin 700 asker Polonya'ya, 1. Hava İndirme Müfrezesi'nin merkezde bulunan 300 askerini Almanya'ya yerleştirirken, Almanya'dan Romanya'ya da bin ağır zırhlı ünite gönderecek.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Bu güç saldırganlığa karşı caydırıcılık oluşturmak ve ön cephedeki müttefiklerimizin savunma kapasitesini artırmak için tasarlandı" dedi.

Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin batısına, Belarus'a, Akdeniz'e ve Kuzey Atlantik'e asker ve silah göndermeye devam ettiğini iddia etti. Kirby, "Putin, gerilimi düşürmek istediğine dair hiçbir mesaj vermedi" ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü, bu 3 bin askerin geçen günlerde yüksek alarma geçirildiği belirtilen 8 bin 500 asker arasından seçilmediğini bildirdi.

Kirby, gelecek günlerde belirtilen askerlerin oralara karşılıklı anlaşmalar kapsamında gittiğini vurguladı.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.