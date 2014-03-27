Ukrayna sınırına askerî yığınak



Amerikan ve Avrupalı güvenlik çevrelerinin verdiği bilgilere göre Rusya'nın batı sınırına yakın bölgelerde konuşlandırdığı asker sayısı 30 bini buldu. Geçen haftaya göre bölgede konuşlu Rus askeri sayısının 10 bin artırıldığı belirtiliyor. Askerlerin özel birlikler ve üniformalarında ulusal amblem taşımayan milislerden oluştuğu belirtiliyor.

Polonya ve Baltık ülkelerine NATO takviyesi

Öte yandan Washington, Kırım krizi sonrasında Doğu Avrupa'daki NATO varlığını güçlendirmek istediğini açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes bunun askerî birliklerin daha yoğun rotasyonu sayesinde sağlanabileceğini belirtti. Rhodes konunun gelecek hafta NATO bakanlar konferansında da gündeme getirileceğini söyledi.

Rhodes Washington'un NATO üyesi Avrupa devletlerinden de katkı beklediklerini açıkladı. Doğu Avrupa'daki NATO varlığını güçlendirmekte hedefin müttefiklere huzur verecek tarzda “kalıcı bir varlık” sağlamak olduğunu söyledi. Rhodes, Doğu Avrupa ülkelerinden kastın ise Polonya ve Baltık ülkeleri olduğunu ifade etti.

Kırım BM gündeminde

Kırım krizi bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ele alınacak. Ukrayna hükümetinin hafta başında sunduğu karar tasarısının genel kurulda oylanması bekleniyor. Tasarıda Kırım'da yapılan referandumun sonuçlarının tanınmaması ve Ukrayna'nın eski sınırlarının kabul edilmesi çağrısı yapılıyor. Oylamada Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke oy kullanacak ancak BM Genel Kurul kararlarının uluslararası hukuk açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.