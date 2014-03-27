T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna sınırına askerî yığınak

Moskova Ukrayna sınırındaki askerî birliklerinin sayısını artırdı. Washington ise Doğu Avrupa’daki NATO varlığını güçlendirmek istediğini açıkladı.

27 Mart 2014 13:21


Amerikan ve Avrupalı güvenlik çevrelerinin verdiği bilgilere göre Rusya'nın batı sınırına yakın bölgelerde konuşlandırdığı asker sayısı 30 bini buldu. Geçen haftaya göre bölgede konuşlu Rus askeri sayısının 10 bin artırıldığı belirtiliyor. Askerlerin özel birlikler ve üniformalarında ulusal amblem taşımayan milislerden oluştuğu belirtiliyor.

Polonya ve Baltık ülkelerine NATO takviyesi

Öte yandan Washington, Kırım krizi sonrasında Doğu Avrupa'daki NATO varlığını güçlendirmek istediğini açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes bunun askerî birliklerin daha yoğun rotasyonu sayesinde sağlanabileceğini belirtti. Rhodes konunun gelecek hafta NATO bakanlar konferansında da gündeme getirileceğini söyledi.

Rhodes Washington'un NATO üyesi Avrupa devletlerinden de katkı beklediklerini açıkladı. Doğu Avrupa'daki NATO varlığını güçlendirmekte hedefin müttefiklere huzur verecek tarzda “kalıcı bir varlık” sağlamak olduğunu söyledi. Rhodes, Doğu Avrupa ülkelerinden kastın ise Polonya ve Baltık ülkeleri olduğunu ifade etti.

Kırım BM gündeminde

Kırım krizi bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ele alınacak. Ukrayna hükümetinin hafta başında sunduğu karar tasarısının genel kurulda oylanması bekleniyor. Tasarıda Kırım'da yapılan referandumun sonuçlarının tanınmaması ve Ukrayna'nın eski sınırlarının kabul edilmesi çağrısı yapılıyor. Oylamada Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke oy kullanacak ancak BM Genel Kurul kararlarının uluslararası hukuk açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Moskova UkraynaDoğu Avrupa NATOAvrupalıRusyaRusBaltıkNATOWashington KırımSaray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben RhodesWashington NATOAvrupaAvrupa NATODoğu AvrupaPolonyaBirleşmiş Milletler Genel Kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24