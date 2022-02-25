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Dünya

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus güçleri Kiev'de!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, "düşman" birliklerinin Kiev'deki Obolon semtinde olduğunu duyurdu

25 Şubat 2022 12:00

Ukraynalı yetkililer, Rus birliklerinin başkent Kiev'e girdiğini doğruladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Twitter mesajında "düşman" birliklerinin kent merkezindeki parlamento binasına yaklaşık dokuz kilometre mesafedeki Obolon semtinde olduğunu duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, halka kendilerini savunmak için molotof kokteylleri yapmaları çağrısında bulundu. Bazı kişilerden de sığınaklara girmesi istendi.

Sosyal medyada Kiev'in doğu bölgesinde Rus tanklarının görüldüğü videolar paylaşıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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