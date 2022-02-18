T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya'nın büyük çapta saldırı olasılığı düşük

Reznikov, Rusya askerlerinin iddia edildiği gibi geri çekilmediğini de söyledi

18 Şubat 2022 16:09

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ülkeye büyük çaplı bir saldırı olasılığını düşük olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın ülkesine saldırı olasılığını değerlendirdi. Ülkesinin tüm senaryoları göz önünde bulundurduğunu ve tehdidi hafife almadığını aktaran Reznikov, Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı olasılığını düşük olarak gördüklerini ifade etti.

Reznikov, Rusya'nın Ukrayna sınırlarında birliklerini sürekli izlediklerine, Rusya'nın iddia ettiği gibi geri çekilmenin olmadığına dikkati çekerek sınırlarındaki hava, kara ve deniz olmak üzere toplam Rus birliği sayısının yaklaşık 149 bin olduğunu bildirdi.

ukraynarusyasaldırısavunmabakanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24