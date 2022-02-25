Ukrayna Savunma Bakanı: Kremlin, paraşütçülerle saldırmayı planlıyor; biz kendi topraklarımızdayız ve geri adım atmayacağız

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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Kremlin'in yeni saldırılar hazırlığında olduğunu ve paraşütçü askerler kullanmayı planladığını söylerken; "Biz kendi topraklarımızdayız ve geri adım atmayacağız" dedi.

Facebook sayfasından bir açıklama yayımlayan Reznikov, "Luhansk ile Sumi bölgesinde ve başkentin kuzeyinde yoğun çatışmalar sürüyor. Ülkenin güneyinde de durum zor" yazdı.

"Düşman böyle bir direniş beklemiyordu" diyen Reznikov, "Ordumuz onları Harkov yakınlarında durdurdu. Doğuda da birçok bölgede geri ittirildiler. Rus işgalciler şimdiden teslim olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Bakan, "Partnerlerimizden aldığımız modern silahları aktif olarak kullanıyoruz. Daha fazlası da gelecek" dedi.

"Tüm güvenlik güçleri ülkeyi kahramanca koruyor" diyen Reznikov, "Kademeli olarak tüm ülke direnişe katılıyor. Binlerce vatandaş Bölgesel Savunma Güçleri'ne katıldı" diye konuştu.

Ukrayna Savunma Bakanı, "Kremlin yeni bir dalga saldırı planlıyor. Paraşütçüler de kullanılacak. Ancak ordumuz onları karşılamaya hazır" açıklamasında bulundu.

Reznikov, "Dünya yaptırımları açıklamaya başladı. Rusya'da savaş karşıtı konuşmalar başladı. Yakında Ruslar Putin'in çılgınlığının bedelini öğrenecek" dedi.