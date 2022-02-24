Ukrayna Savunma Bakanı: Durum kontrol altında; askerlerimiz sizleri güvende tutmak için her şeyi yapıyor

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ordunun saldırı başlatan Rusya'ya karşı savunma hattını tuttuğunu söyledi. Reznikov "Askerlerimiz sizleri güvende tutmak ve saldıranın içeri girmesini engellemek için her şeyi yapıyor" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin çağrısını yineleyerek Ukrayna vatandaşlarını sükûnete ve evde kalmaya davet etti.

Reznikov "Durum kontrol altında ancak ordumuzun hiç olmadığı kadar desteğinize ihtiyacı var. En büyük destek, silahlı kuvvelerimize güvenmek olur" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, bugün Rusya'nın "tam teşekküllü" bir işgal başlattığını açıklamıştı.