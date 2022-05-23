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Dünya

Ukrayna: Savaşın başından bu yana 232'si çocuk, 4 bin 600 sivil hayatını kaybetti

Rusya'ın kontrolündeki bölgeler için "felaket" yorumu yapıldı

23 Mayıs 2022 12:42

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Rusya'nın saldırılarında şimdiye kadar 232'si çocuk olmak üzere en az 4 bin 600 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Venediktova, bu rakamların geçici olarak Rusya'nın kontrolü altında olan bölgelerden gelen verileri içermediğini, ancak uydu görüntülerinden ve diğer kaynaklardan gözlemledikleri kadarıyla oradaki durumun "felaket" olduğunu, birçok şehir ve kasabanın yerle bir edildiğini dile getirdi.

Rus savaş suçlarıyla ilgili olarak başlatılan davaların sayısının şu anda yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Venediktova, Rusya'nın savaş suçlarının yerel ve uluslararası soruşturmalar, gazetecilik soruşturmaları ve insan hakları örgütlerinin raporlarıyla doğrulandığını aktardı.​​​​​​​

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