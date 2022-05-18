Ukrayna savaşı sırasında Rusya'nın günlük savunma harcaması 300 milyon dolara çıktı

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Rusya Finans Bakanlığı'nın verilerine göre Moskova, nisan ayında Ukrayna'daki savaşını sürdürebilmek için günde 300 milyon dolar harcadı. Verilere göre harcama seviyesi, savaş öncesi dönemin iki katına çıktı.

Moscow Times'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus askerlerini Ukrayna'ya sokmasından ve hedeflendiği gibi hızlı bir zafer elde edilememesinden bu yana her ay Moskova'nın savunma harcaması arttı.

Gazetenin Rusça servisine göre Rusya'nın savunma harcaması şubatta 5.4 milyar dolar, martta 6.6 milyar dolar, nisanda ise 9.2 milyar dolar olarak kayda geçti.

Ocak ve nisan ayaları arasında Rusya, savunma harcamaları için 24.6 milyar dolar harcamış oldu.

Bu harcama; Rusya'nın eğitime yaptığının üç; çevre korumaya yaptığının yaklaşık 10; sağlığa yaptığının ise iki katından fazla.