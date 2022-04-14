Ukrayna savaşı: Rusya, Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova'nın patlama sonucu ağır hasar aldığını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki Moskova adlı kruvazör gemisinin, çıkan yangın ve meydana gelen patlama sonucu ağır hasar aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, mürettebatın tahliye edildiği, yangının ve patlamanın soruşturulduğu belirtildi.

Ukrayna yetkilileri daha önce Rus donanmasının Karadeniz'deki amiral gemisi Moskova'nın, iki Neptün seyir füzesiyle vurulduğunu iddia etmiş ancak bu haber bağımsız kaynaklarca doğrulanmamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich, "Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu" demiş, Odessa Valisi Maksim Marchenko ise "Moskova isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün roketleri Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullanmıştı.

Yılan Adası'na yönelik saldırıda kullanıldı

Gemi, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaşın ilk günlerinde, Karadeniz'de Tuna Deltası açıklarındaki Yılan Adası'na yönelik saldırıda kullanılmasıyla gündeme gelmişti.

Adayı savunan Ukrayna sınır muhafızları başta teslim olmamış, gemidekilere "Cehenneme gidin" diye bağırmıştı.

Ukrayna yetkililerinin önce öldüklerini açıkladığı sınır muhafızlarının daha sonra esir alınarak Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a götürüldüğü bildirilmişti.

Ukrayna basını, kruvazörünün, 8 yıl önce Kırım'ın ilhakı sırasında, Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini yazmıştı.

Gemi hakkında neler biliniyor?

Moskova kruvazörü, Sovyetler Birliği döneminde, halen Ukrayna'ya ait olan ve işgal sonrası Rus birliklerinin sık sık bombaladığı ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde inşa edildi.

186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirildi, ilk adı Slava'ydı.

Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi oldu, 2020'de tadilattan geçirildi.

Kruvazör, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip P-1000 Vulkan tipi gemisavar füzeleri ile S-300 hava savunma sistemiyle donatıldı.

2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünün yönetildiği gemi, Suriye'deki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün korunmasında da önemli rol oynamıştı.