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Deutsche Welle

'Ukrayna savaş suçu işliyor'

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ukrayna hükümet birliklerinin ülkenin doğusunda düzenledikleri saldırılarda kullandıkları roketlerle savaş suçu işlediğini öne sürüyor.

25 Temmuz 2014 14:36


İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Ukrayna hükümet birliklerinin, ülkenin doğusunda ‘terörle mücadele operasyonu' kapsamında savaş suçu işlediklerini öne sürdü. Örgüt, hükümet birliklerinin kullandıkları Grad tipi roketlerle sivil ölümlerine yol açarak, uluslararası insan haklarını ihlal ettiklerini belirtti.

Örgüt açıklamasında, Ukrayna hükümetine bağlı birliklerin, 12 ile 21 Temmuz tarihleri arasında Donetsk kentinde Rus ayrılıkçılara karşı düzenlenen saldırıların en az dördünde, hedef odaklı Grad tipi roket kullandıklarını, saldırılarda 16 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Yapılan açıklamada, bu tarz roketlerin hedef odaklı olması nedeniyle, saldırılar sonucunda sivillerin ölmesinin savaş suçu kapsamında olduğuna dikkat çekildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ukrayna'nın doğusunda kontrolü elinde tutan Rus ayrılıkçı grupların da Grad tipi roket kullandıklarını belirtti. Örgtüt, sivil ölüm ve yaralanmalarının çok yüksek olacağı gerekçesiyle, taraflara bölgede Grad tarzı roketleri kullanmayı sonlandırma çağrısı yaptı.

Sovyetler Birliği döneminden kalan Grad tipi roketler, Katyuşa olarak adlandırılıyor. Sovyetler Birliği bu roketleri, 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler yönetimine karşı kullanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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