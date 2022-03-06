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Dünya

Ukrayna Sağlık Bakanı, ülkede 34 hastanenin hasar gördüğünü açıkladı

06 Mart 2022 16:57

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, Rusya tarafından yapılan bombardıman sonucu Ukrayna’da 34 hastanenin zarar gördüğünü ve bazılarının hizmet veremeyecek durumda olduğunu belirtti. Bu durumun Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı hastanelere yapılan saldırıların Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirterek Dünya Sağlık Örgütü tarafından dün yapılan açıklamaya dikkat çekti. DSÖ dünkü açıklamasında “Bugün itibariyle DSÖ, Ukrayna’da sağlık hizmetlerine yönelik 6 doğrulanmış saldırı raporu yayınladı. Daha fazla rapor doğrulanıyor. DSÖ, 6 ölüm ve 11 yaralanmaya neden olan bu saldırıları şiddetle kınıyor. Sağlık tesisleri, personel ve hastalar hedef değildir” dedi.

 

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