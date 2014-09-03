Ukrayna-Rusya sınırına duvar inşa edilecek

Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, ülkesinin yeni bir savunma doktrinine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yatsenyuk, Bakanlar Kurulu'nun açılış toplantısında, Ukrayna'nın, saldıran tarafın kim olduğunun ve tehdidin nereden geldiğinin net olarak belirtildiği yeni savunma doktrinine ihtiyacı bulunduğunu kaydetti. Başbakan Yatsenyuk, Rusya'nın şu anda Ukrayna topraklarının bütünlüğünü tehdit eden tek ülke olduğunu vurguladı.

NATO Zirvesi'yle ilgili beklentilerini paylaşan Yatsenyuk, Ukrayna'nın ABD'nin ana ortağı ve NATO'nun "blok dışı özel ortağı statüsünü" almayı hedeflediğini ifade etti.

Ukrayna'nın blok dışı kalma politikasını iptal eden yasanın hükümet tarafından hazırlandığını hatırlatan Başbakan Yatsenyuk, bu tasarının en kısa zamanda parlamento tarafından kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yatsenyuk, Rusya'ya yönelik yaptırımların, ilgili kanunun kabul edilmesinin hemen ardından uygulanması gerektiğini de ifade etti.

Başbakan Yatsenyuk ayrıca Ukrayna-Rusya sınırına duvar inşa edileceğini duyurdu.

Ayrılıkçılar doğalgaz boru hattına yönelik eylemler başlattı

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi basın sözcüsü Andrey Lysenko, Rusya yanlısı ayrılıkçıların doğalgaz transitini durdurmaya çalıştığını söyledi.

Ayrılıkçıların, boru hattı sisteminin çalışmasını etkileyebilecek eylemlere başladığını belirten Lysenko, bu tür eylemlerin Avrupa'ya gaz teminine engel olabileceğini ileri sürdü.

Ukrayna ekonomisine zarar vermeye çalışan Rusya yanlısı ayrılıkçıların Lugansk bölgesinin 80 şehrine gaz sağlayan düşük basınçlı gaz boru hatlarını tahrip ettiğini bildiren Lysenko, gaz temininin 59 şehirde tamamen, 23 kentte ise kısmen kesildiğini aktardı.