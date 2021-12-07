Ukrayna: Rusya, sınırımıza tank ve keskin nişancı göndererek 'çatışma provokasyonu' yapıyor

Ukrayna, Rusya'nın sınıra tank ve ilave keskin nişancı gönderdiğini belirterek bu ülkeyi çatışma provokasyonu yapmakla suçladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı video konferans öncesinde Rusya'nın Ukrayna sınırına asker ve silah yığınağına devam ettiği bildirildi.

Euronews'in haberine göre; açıklamada "düşmanın keskin nişancı sayısını arttırması Ortak Güçler personeline zaiyat vermeye, video gözetleme unsurlarını yok etmeye ve çatışma için provoke etmeye hazır" ifadeleri kullanıldı.