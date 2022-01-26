Ukrayna: Rusya sınıra büyük bir saldırı için yetecek sayıda asker yığmadı

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, ülke sınırındaki Rus askeri sayısının “büyük bir saldırı için yeterli olmadığını” söyledi.

AFP’nin aktardığı habere göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya’nın ülke sınırına yığdığı birliklerin, topyekun bir saldırı için “yeterli sayıda olmadığını” söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre ise Kuleba, ABD'nin Ukrayna'ya karşı askeri bir saldırıyı önlemek için yapılacak müzakereler kapsamında Rusya'ya yapacağı önerilere itirazları olmayacağını açıkladı.

Rusya, Washington'dan yazılı yanıt bekliyor

Rusya, Washington'un, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere, Batı'dan istediği kapsamlı güvenlik garantilerine ilişkin önerilerine yazılı olarak yanıt vermesini bekliyor.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.