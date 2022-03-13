Ukrayna: Rusya saldırıları sürdürmeye hazırlanıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'ya yeniden saldırmak için hazırlık yaptığını ve bunun için Ermenistan'daki Gümrü Üssü ile dünyanın çeşitli noktalarından askerlerinin bir kısmını çektiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla ilgili 13 Mart'taki gelişmeler hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'ya yeni saldırıları düzenlemeye hazırlandığı ifade edilen açıklamada, "İşgalciler, saldırıyı güçlendirmek ve birlikleri yeniden gruplandırmak için çalışmalar yürütüyor ve saldırıları sürdürmeye hazırlanıyor." denildi.

Ukrayna'daki Rus birliklerine katılmak üzere Rusya'nın Ermenistan'da bulunan Gümrü Üssü'nden 800, Pasifik Filosundan bin 500 askerin çekildiği belirtilen açıklamada, Rusya'nın ayrıca Karabağ'da geçici olarak bulunan kendi unsurlarının bir kısmını da topladığı bildirildi.

Açıklamada, takviye askeri birliklerin Belarus üzerinden trenle Ukrayna topraklarına getirildiği kaydedildi.