Ukrayna: Rusya'nın sınırdaki askeri gücü ne kadar büyük?

Ayrıca lastik izleri veya çamur, araçların hareket halinde olduğunu gösteriyor.
Rusya'nın zırhlı araçlar, tanklar ve roket sistemleri dahil, bölgeye giden askeri mühimmatını gösteren görseller internette yayımlandı.
Rusya, hava savunma sistemleri, mühimmat ve tıbbi destekle birlikte gelişmiş Su-35 savaş uçaklarının Belarus'a konuşlandırıldığını duyurdu.
Denizdeki hazırlıklar
Rusya, bu aydan başlayarak Şubat ayına kadar Atlantik'ten Pasifik'e kadar dünya çapında deniz tatbikatları düzenliyor.
Bu tatbikatın sayıları ise şu şekilde;
- 140 gemi ve destek aracı
- 60 uçak
- 10,000 personel
Ana savaş tankları, personel ve zırhlı araçları indirme kapasitesine sahip altı Rus donanması gemisi, Akdeniz'de tatbikat yapmak üzere Manş Denizi'ni geçti.
Fakat hedefin Karadeniz ve Ukrayna kıyıları olup olmadığı kesin değil.
Bazı analistlerse, Rus birliklerinin amfibi iniş yapmasının son derece zor olacağını ve deniz kuvvetlerinin, Ukrayna kuvvetlerini karadan olası bir saldırı yapma yolundan uzaklaştırmak için bir "aldatmaca" olabileceğini söylüyorlar.
Grafikler: Sandra Rodriguez Chillida ve Prina Shah