Ukrayna: Rusya'nın sınırdaki askeri gücü ne kadar büyük?

David Brown - BBC News

Rusya, tank ve topçulardan askeri mühimmat ve hava gücüne kadar tam donanımlı yaklaşık 100 bin askerini Ukrayna sınırına çekti, fakat hala işgal planı olmadığı konusunda ısrarcı.

Askerler hareket halinde

Yaklaşık 35 bin Rus personeli kalıcı olarak Ukrayna topraklarının yakınında konuşlanmış durumda.

Rusya Savunma Bakanlığı Çarşamba günü, Ukrayna sınırı yakınında konumlanan Rostov'daki eğitim alanına giden askeri birliklerinin fotoğraflarını paylaştı.

Bölgeye yeni ulaşan bazı birlikler Uzak Doğu Rusyası'ndan, neredeyse 6 bin 500 kilometre uzaklıktan geliyor.

Yeni yayımlanan fotoğraflarda tanklar ve zırhlı araçlar görülüyor.

Kuzey, güney ve doğudan Ukrayna'nın etrafına yayılan Rus askerlerinin sayısının yaklaşık 100 bin olduğu tahmin ediliyor.

Ancak CNN'in Ukrayna'dan yapılan bir değerlendirmeden aktardığına göre, bölgede 106 bin kara birliği, 21 bin deniz ve hava kuvvetleri personeli bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Salı günü, "Gelen istihbarat, Ukrayna sınırında 60 Rus savaş grubu olduğu konusunda çok açık" demişti.