-Ukrayna: ''Rusya ile gaz savaşı yok'' MOSKOVA (A.A) - 13.01.2012 - Ukrayna Başbakanı Mikola Azarov, Kiev ve Moskova'nın Avrupa'ya enerji sevkıyatını aksatacak bir gaz çatışmasından kesinlikle kaçınacağını söyledi. Azarov, Rus İnterfaks ajansının iki ülke arasındaki gaz konusundaki anlaşmazlığın Avrupa'ya kış aylarında gaz sevkıyatının yeniden kesilebileceğine dair endişeleri arttırdığı yolundaki sorusu üzerine, böyle bir riskin bulunmadığını belirterek, ''Rus kardeşlerimizle neden bir savaş yaşayalım'' dedi. Gaz sevkıyatının kesilmesi konusunda konuşmaya bile gerek duymayacaklarını vurgulayan Azarov, ''Bu konuda konuşmadığımız gibi böyle bir şey hiç bir zaman olmayacak. Elbette her iki ülkenin de ekonomik çıkarları var. İki ülke de çok iyi anlaşıyor ve bu duruma iki eliyle yapışmış durumda. Biz gerçek bir hayat olduğunu da söylüyoruz. Bir anlaşmaya mutlaka varacağız'' diye konuştu. Rus gazına çok büyük oranda bağımlı olan Ukrayna uzun süreden beri Rusya ile 2009 yılında yapılan ve eski Başbakan Yulya Timoşenko'nun cezaevine atılmasına neden olan anlaşmanın değiştirilmesini istiyor. Ukrayna, bu yılın ilk çeyreğinde bin metreküp Rus doğal gazı için 416 dolar öderken, Kiev bu rakamın 250 dolara indirilmesini istiyor. Rusya'dan geçen yıl 40 milyar metre küp gaz alan Kiev bu yıl bu miktarı 27 milyar metre küpe düşürmek istiyor. Ancak Rus Gazprom sözleşmeye göre Kiev'in bu yıl 52 milyar metre küp gaz alması gerektiğini ve sözleşmeye göre kullanmadığı gazın da miktarını ödemesi gerektiğini savunuyor.