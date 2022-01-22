Ukrayna: Rusya, Donbas'taki ayrılıkçılara daha fazla ekipman göndermeye başladı

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Kiev, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçılara daha fazla silah, mermi ve askeri ekipman göndermeye başladığını belirtti.

Ukrayna askeri istihbaratı, "Rusya, ayrılıkçıların savaş kabiliyetini artırmaya devam ediyor" dedi.

Yapılan açıklamada, "Rusya ordusu, demir yolu ve kara yolu ile 7 bin ton yakıt, birkaç tank ve kundağı motorlu topçu sistemleri gönderiyor" denildi.

İstihbarat, aynı zamanda Rusya'nın paralı asker takviyesinde de aktif rol oynadığını belirtti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.