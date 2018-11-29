Ukrayna Rus vatandaşlarına kısıtlamalar getirecek

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkede ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle Ukrayna vatandaşlarına herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını belirterek, “Rus vatandaşlarına ise kısıtlamalar getireceğiz” dedi.

Poroşenko, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesi sonrası halka itidal çağrısı yaparak, “Marketlere tuz ve kibrit almak için koşmayın. Ukrayna vatandaşlarının bankalardaki parasına, döviz işlemlerine veya yurt dışı seyahatlerine herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek” ifadesini kullandı.

Ülkedeki Rus vatandaşlarına yönelik uyarıda bulunan Poroşenko, “Rus vatandaşlarına kısıtlamalar getireceğiz ve bunun tamamen adil olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle sıkıyönetim ilan etmişti.

Ukrayna Kırım’a girişleri kapattı

Poroşenko'nun açıklamasının hemen ardından Ukrayna yönetimi ayrıca Kırım Yarımadası’na yabancıların girişini geçici olarak yasakladı. Ukrayna Sınır Güvenlik İdaresi’nden yapılan açıklamada, Rus işgali altındaki Kırım Yarımadası’na Ukrayna yönetiminin denetimindeki bölgelerden giriş-çıkışların, sıkıyönetim süresi boyunca yabancı uyruklulara kapalı olacağı belirtildi. Belirtilen süre boyunca Kırım Yarımadası’na Ukrayna denetimindeki topraklardan sadece Ukrayna vatandaşlarının giriş-çıkış yapabileceklerinin vurgulandığı açıklamada ayrıca, kararın yürürlüğe girmesinden önce Kırım Yarımadası’na Ukrayna yasalarına uygun şekilde giriş yapmış olan yabancı uyrukluların, buradan tekrar Ukrayna yönetiminin denetimindeki topraklara giriş yapabilecekleri bildirildi.