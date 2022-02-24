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Dünya

Ukrayna: Rus saldırılarında şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybetti

Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi, şu ana kadar dokuz kişinin de yaralandığını söyledi

24 Şubat 2022 10:51

T24 Dış Haberler

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Rusya'nın saldırılarında şu ana kadar sekiz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan bir danışman, Rus saldırılarında şu ana kadar sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, dokuz kişinin de yaralandığını açıkladı. 

Kiev, aylarca süren gerilimin ve yüksek tansiyonun ardından Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yeni bir işgal başlattığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerel saat ile sabah 6 sularında yaptığı açıklamasında Ukrayna'ya yönelik yeni bir "özel askeri operasyon" başlatıldığını belirtti.

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