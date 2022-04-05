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Dünya

Ukrayna: Rus ordusunun saldırılarında 18 gazeteci hayatını kaybetti

Savaş döneminde 13 gazeteci çeşitli saldırılar sonucu yaralandı, 3 gazeteci kayboldu, 4'ü kadın 8 gazeteci ise kaçırıldı

05 Nisan 2022 16:07

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 18 gazetecinin hayatını kaybettiği, 13 gazetecinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikaları Bakanlığı, Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden ve yaralanan gazetecilerle ilgili bilgiler paylaştı.

Buna göre, Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 3'ü kadın 18 gazeteci öldürüldü.

Savaş döneminde 13 gazeteci çeşitli saldırılar sonucu yaralandı, 3 gazeteci kayboldu, 4'ü kadın 8 gazeteci ise kaçırıldı.

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