Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu

Ukraynalı yetkililer, “Rusya’dan Ukrayna’ya giriş yaptığı iddia edilen askeri konvoyun vurulduğunu” duyurdu. Ukrayna ordu sözcüsü Andriy Lysenko, yaptığı basın toplantısında, “Askeri araçlara karşı uygun görülen eyleme geçilmiş ve araçların bir kısmı yok edilmiştir” dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ise İngiltere Başbakanı David Cameron’la yaptığı görüşmede, Rus konvoyunun “önemli” bir kısmının yok edildiğini belirtti. Gelişmenin üzerine Cameron, Rusya büyükelçisini olayla ilgili bilgi almak için toplantıya çağırdı.

Rusya, iddiaları yalanlamıştı

Dün gece Rus askeri araçlarının Ukrayna’ya giriş yaptığı iddia edilmiş, ancak bu iddia Kremlin tarafından yalanlanmıştı. Rus yetkililer, iddiaları yalanladıkları açıklamada “Kiev, askeri yardım göndermemizi engellemeye çalışıyor” ifadeleri kullanılmıştı. Fakat Avrupa ülkeleri, konvoyun geçişinin gerilimi artırmak yönünde bir hareket olduğunu vurgulamıştı.

Kiev’in, Rus askeri mühimmatının sınırları içinde bulunduğunu kanıtlaması halinde Batılı güçlerin Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacağı düşünülüyor.