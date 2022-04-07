Ukrayna: Rus güçleri Donbas'ta kontrolü tamamen ele geçirmeye çalışıyor

T24 Dış Haberler

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya güçlerinin yeniden gruplandığını ve ayrılıkçı yönetimlerin bulunduğu Donbas bölgesinde yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu aktardı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın 42’inci gününde, ABD Savunma Bakanlığı Rus güçlerinin başkent Kiev ve Chernihiv’den tamamen çekildiğini aktardı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de Rus güçlerinin ülkenin doğusunda yeniden gruplandığı ve saldırı hazırlığında olduğunu paylaştı.

Ukrayna, Rus güçlerinin ana amaçlarının Donetsk bölgesine Ukrayna güçlerinin direncini kırmak ve aynı zamanda Mariupol şehrinde kontrolü tamamen ele geçirmek olduğunu belirtti.

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkov’da Rus güçlerinin saldırılarının sürdüğü belirtilirken ülkenin güneyindeki Herson’un yakınındaki Osokorivka’da kontrolün geri alındığı aktarıldı.