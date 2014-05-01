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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna, Rus diplomatı 'istenmeyen adam' ilan etti

Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomat, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından casusluk faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

01 Mayıs 2014 13:43

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "adı açıklanmayan Rus ateşenin iş başında yakalandığı" ileri sürüldü. Rus ateşe, diplomatik statüsü ile bağdaşmayan faaliyetlerinden dolayı "istenmeyen adam" ilan edildi.

Turçinov: 'Ukrayna çaresiz'

Bu arada Ukrayna'nın geçici devlet başkanı Aleksandr Turçinov, Rusya'nın ülkesine yaptığı savaş tehdidinin gerçek olduğunu ve ordunun savaş alarmına geçtiğini söyledi. Turçinov, Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı 'çaresiz' olduklarını kabul etti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. ABD ve AB tarafından gündeme getirilen yaptırımları reddeden Lavrov, "Ukrayna'daki tüm bölgelerin görüşlerini hesaba katacak ulusal bir diyaloğun krizin çözümünde ilerlemenin tek yolu olduğunu" söyledi.

AGİT heyetinin esareti devam ediyor

Lavrov, Rus ayrılıkçılar tarafından rehin alınan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği (AGİT) gözlemcilerinin de serbest bırakılması çağrısında bulundu. Lavrov, "Ancak Rus hükümetinin Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar üzerinde doğrudan etki sahibi olmadığı göz önünde tutulmalıdır" görüşünü savundu.

Aralarında üç Alman askeri ve bir Alman çevirmenin de yer aldığı AGİT gözlem heyeti cuma gününden bu yana ayrılıkçıların elinde bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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