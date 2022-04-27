Ukrayna Premier Ligi iptal edildi

Ukrayna Premier Lig'de 2021-2022 futbol sezonu, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından aralık ayında ara verilen sezonun, kulüplerin ortak kararıyla erken sona erdirildiği belirtildi.

Ülkedeki sıkıyönetim süresinin uzatılması nedeniyle erken bitirilen sezonda şampiyon belirlenmeyeceği ifade edildi.

Shakhtar Donetsk, 18 haftada topladığı 47 puanla Dinamo Kiev'in iki puan önünde zirvede yer alıyordu.

Dostluk maçları yapıldı

Bu süre zarfında ise Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev gibi takımlar, aralarında Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor ve Borussia Dortmund gibi kulüplerin bulunduğu birçok dostluk maçı yaptı.

Bu kararın Genel Kurul Toplantısı'nda tüm Ukrayna kulüplerinin desteğiyle alındığı belirtildi.