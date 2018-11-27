Ukrayna parlamentosundan Poroşenko'nun sıkıyönetim kararına onay

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun, Kerç Boğazı'ndaki olayın ardından ülkenin bazı bölgelerinde 30 günlük sıkı yönetimin uygulanmasıyla ilgili kararı onayladı.
Ne olmuştu?
Dün sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), iki ülke arasındaki gerginlik üzerine bugün acil toplanacak.