Ukrayna Parlamentosu'nda kavga çıktı

T24- Ukrayna parlamentosunda çıkan kavgada çok sayıda muhalefet milletvekili yaralandı.
İktidar partisine mensup milletvekilleri ile çıkan tartışma sırasında milletvekilleri birbirine sandalye attı.
Çıkan olaylar sonrasında, bazı milletvekillerinin hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor.
Muhalefet lideri ve eski başbakan Yulya Timoşenko'nun partisine mensup muhalefet üyeleri, olayların incelenmesini talep etti.
Meclis kavgaları alışıldık
Kavganın, Timoşenko'yu destekleyen milletvekillerinin, eski başbakan hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasını protesto etmesiyle başladığı belirtiliyor.
Gözlemciler, Ukrayna parlamentosunda kavga yaşanmasının olağandışı olmadığını, ancak Perşembe akşamı yaşanan olayların alışılandan daha fazla şiddet içerdiğini söylüyor.
Ukrayna'nın eski Başbakanı Yulya Timoşenko hakkında, kamu fonlarını kötüye kullandığı şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.
Timoşenko, çevre projelerinde kullanılacak parayı yasadışı yollarla emeklilik fonlarına aktarmakla suçlanıyor.
Başkent Kiev'den ayrılmaması söylenen Timoşenko ise soruşturmanın siyasi olduğunu söylüyor.