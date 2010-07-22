-UKRAYNA, ORDUSUNU KÜÇÜLTÜYOR KİEV (A.A) - 22.07.2010 - Ukrayna Savunma Bakanlığı, orduda yapacağı reform çalışmalarıyla mevcut asker sayısını yüzde 20 oranında azaltacak. Bakanlık, halen 200 bin olan asker sayısı 2015 yılına kadar 160 bine düşürecek. Ordudaki "fazla" askeri araç ve silah da kullanım dışı bırakılacak. Bakanlığın açıklamasında, iyi bir ordu için Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 1,6 ila 2'sine denk bütçeye ihtiyaçları olduğu belirtildi ve hükümetten, "Avrupa standartlarına uygun, en az GSMH'nın yüzde 1'i oranında finansman" talep edildi. Yapacağı reformla, 2012 yılına kadar orduda "istikrar" sağlamayı, daha sonra da modernizasyonu amaçlayan Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerin yeteneklerini geliştirmek istiyor.