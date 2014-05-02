Ukrayna ordusu, Slavyansk'ta operasyon başlattı

Ukrayna ordu birliklerinin, Rusya yanlılarının kontrolündeki Slavyansk'ta sabaha karşı başlattıkları askeri operasyonda düşürülen helikopter sayısı üçe çıktı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait üçüncü helikopterin de yerden atılan güdümlü füzeyle vurulduğu belirtildi. Altıncı saatini dolduran askeri operasyon sırasında şu ana kadar sadece vurulan helikopterdeki dört kişinin öldüğü bilgisi veridi. Karadaki çatışmalarda ölü ve yaralı sayısı hakkında hiçbir bilgi yok.

Nerdun Hacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, Ukrayna ordusunun operasyonda en az 20 helikopter kullandığı, gece kent çevresine havadan indirme yaptığı öne sürüldü. Kentteki silahlı gruplar, ordunun kent çevresindeki birçok kontrol noktasına saldırdığını söyledi. Kentin bazı yerlerinde siren sesleri duyulduğu bildirildi.

Ukrayna yönetimi operasyon hakkında şu ana kadar açıklama yapmadı. Operasyonun kapsamı ve amacına ilişkin bilgi verilmedi.

Putin her an kritik karar alabilir

Kiev yönetiminin ülkenin doğusunda Rusya yanlısı bölücülere karşı 2 Mayıs sabahı operasyon başlatılacağını önceden haber alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk bölgesindeki gelişmeleri dakika dakikasına sıcak takibe aldığı bildirildi. Putin daha dün “Kiev yönetimi Donetsk üzerine orduyla yürürse en kritik hatayı yapmış olur. Sorumlular hesabını verir” uyarısında bulunmuştu.

Rusya liderinin Donetsk bölgesi Slavyansk kasabasındaki çatışmalar hakkında her dakika bilgi aldığını duyuran Putin’in sözcüsü Dmitriy Peskov, “Kiev yönetiminin Donetsk bölgesinde ne yapmaya hazırlandığını Başkan Putin daha 24 saat öncesinden biliyordu. Putin daha dün net bir şekilde Kiev’i uyararak “Onlar insanlık suçu işlemeye hazırlanıyor. Sorumlular çok ağır cezalandırılacak” demişti. Maalesef Başkan Putin’in en kötü beklentileri gerçekleşmeye başladı. Kiev’de kendilerini yönetim olarak tanımlayanlar halkın üzerine tank top tüfekle yürüyüşe geçti. Başkan Putin Donetsk bölgesinde yaşanan olayları dakika dakikasına aldığı raporlarla sıcak takip altında tutuyor” dedi.

Slavyansk, nisan ayı başından bu yana Rusya yanlısı silahlı grupların elinde bulunuyor. Bu grupların rehine olarak tuttuğu uluslararası gözlemcilerin de kentte tutulduğu biliniyor.

18-25 yaş arası erkeklere zorunlu askerlik

Slavyansk'taki operasyon haberi, Ukrayna Devlet Başkan Vekili Aleksandr Turçinov'un 18-25 yaş arası gençlerin zorunlu olarak askerliğe alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamasından hemen sonra geldi.

Turçinov, ülkenin doğusu ve güneyinde silahlı yasa dışı gruplar nedeniyle durumun kötüleştiğini belirtmiş, zorunlu askerliğin amacının "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri hazırlığının artırılması ve desteklenmesi, Ukrayna' ya yönelik olası tehditlere karşı dengeli tepki vermesine yönelik ordunun yeteneklerinin artırılması" olduğunu belirtmişti. Turçinov, daha önce de doğudaki kamu binalarının işgali karşısında polisin tutumunu eleştirmiş, "çaresiz" kaldıklarını söylemişti.

Ukrayna'nın doğusundaki birçok kentte valilik, belediye binası, polis merkezi gibi binalar Rusya yanlısı silahlı grupların elinde bulunuyor. Son olarak, dün bölgenin önemli kentlerinden Donetsk'te savcılık binası, Rusya yanlısı gruplar tarafından ele geçirildi. Son dönemde bu tür eylemlerde polis ilk kez binayı vermemek için direndi ancak çıkan olaylar sonucu bina Rusya yanlılarının eline geçti.

Donetsk referanduma hazırlanıyor



Donetsk’te ise dün polisle yaşanan çatışma sonrası savcılık binasını ele geçiren yaklaşık bin kişilik grup binaya tek taraflı ilan edilen “Donetsk Cumhuriyeti” bayrağı astı. Çıkan olaylarda 26 kişinin yaralandığı, ateş açılması sonucu yaralanan dört kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Donetsk’e bağlı çeşitli ilçelerde de Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar kontrolü ele geçirmeye devam ediyor. Donetsk’te Rusya yanlıları, 11 Mayıs’ta bölgenin özerkliğinin ilan edilmesi için referanduma gidileceğini duyurmuştu.

Rusya’dan tepki gecikmedi



Ukrayna’nın geçici Devlet Başkanı Aleksandr Turçinov, ordunun eylemcilere karşı “terör operasyonu”na yeniden başlamasını öngören kararnameyi onayladı. Olayların alevlenmesi üzerine Moskova’dan tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna, Rusya, ABD ve AB temsilcilerinin Cenevre’de tansiyonun düşürülmesi amacıyla imzaladıkları anlaşmanın şartlarının Kiev yönetimi tarafından yerine getirilmediği belirtilerek, “Kiev yönetiminin Ukrayna’nın güneydoğu bölgelerinde, aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün militanlarının da katılımıyla askeri operasyon yapacağı yönünde çıkan haberler ciddi endişe yaratıyor. Ukrayna hükümetinin’ böyle sorumsuz ve saldırgan eylemleri hayata geçirmesi felaket niteliğinde sonuçlara yol açar” denildi.

Putin Merkel’le görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kiev yönetiminin ülkenin doğu bölgelerindeki askeri operasyonlara son vermesi ve Ukrayna anayasasında köklü reformlar için diyalog girişimlerine destek verilmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

Kiev yönetimi, bölgedeki olayların arkasında Rusya'nın olduğunu savunuyor, Rusya bu iddiayı reddediyor.