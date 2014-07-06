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Dünya

Ukrayna ordusu ilk büyük zaferini kazandı

Ukrayna ordu birlikleri 1 Temmuz’da itibaren ayrılıkçılara karşı harekât başlatmıştı

06 Temmuz 2014 10:43

Ukrayna ordusu, Mart ayından bu yana ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı savaşında ilk kayda değer zaferini elde etti.

“Donetsk Halk Cumhuriyeti”nin ilan edildiği 7 Nisan’dan bu yana ayrılıkçıların kalelerinden sayılan Slavyansk kenti bu sabah Ukrayna hükümet güçleri tarafından ele geçirildi.

Nerdun Hacıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, Slavyansk’taki operasyonu Kiev’den takip eden Ukrayna Devlet Başkanı Peter Poroşenko ise zafer haberi gelir gelmez belediye binası gönderine Ukrayna bayrağı çekilmesi emrini verdi.

Ukrayna ordu birlikleri 1 Temmuz’da itibaren ayrılıkçılara karşı harekât başlatmıştı. Üç günden beri topçu ateşine tutulan Slavyansk’ta elektrik sağlayan termik santralle içme suyu veren pompa istasyonu devre dışı bırakıldı.

Alt yapının imha edilmesinin yanı sıra Slavyansk çevresinde çemberi de daraltan Ukrayna güçleri geçen cuma lojistik açıdan stratejik önemdeki Nikolayevka kasabasını kontrol altına alınca ayrılıkçılara geri çekilmekten başka seçenek kalmadı. Slavyansk’taki ayrılıkçıların komutanı “Strelkov” lakaplı Igor Girkin, Facebook hesabı üzerinde ilettiği mesajda Donetsk şehri istikametine çekildiklerini doğruladı. Hükümet kuvvetleriyle ayrılıkçı milisler arasında çatışmalar da il merkezi Donetsk’e kaydı.

 

Moskova uyardı

 

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından dün Ukrayna hükümetine hitaben yapılan açıklamada, “Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ile Luhansk bölgelerinde sivil halk arasında çok sayıda can kaybına yol açan askeri operasyon hemen durdurulmalı. Kiev ile Donetsk vakit geçirmeden ateşkes görüşmeleri başlatmalı” dendi. Yeni ateşkes çağrısına cevap veren Ukrayna lideri Peter Poroşenko ise, “Bundan böyle biz tek taraflı ateş kes ilan etmeyeceğiz. Teröristler ateş ettikçe gereken karşılığı alacaklar” dedi.

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