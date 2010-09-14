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Dünya

UKRAYNA NÜKLEER YAKIT ÜRETECEK MOSKOVA (A.A)

14 Eylül 2010 22:25

-UKRAYNA NÜKLEER YAKIT ÜRETECEK MOSKOVA (A.A) - 14.09.2010 - Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, nükleer yakıt üretimi için Kazakistan ve Rusya ile birlikte ortak şirket kuracaklarını söyledi. Rus haber ajansı İtar-Tass, Yanukoviç'in resmi bir ziyaret için Kiev'de bulunan Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, Rusya ve Kazakistan ile birlikte nükleer yakıt üretimi yapacaklarını söylediğini duyurdu. Ukrayna'nın, Kazakistan'daki petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi projelerinde yer almak istediğini bir kez daha gündeme getiren Yanukoviç, "Ukrayna, petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesine katılma konusuyla son derece ilgili. Bize bunun için gerekli koşulları oluşturmanızdan son derece mutluluk duyacağız" dedi. Yanukoviç, Kazakistan ile ortak uzay programı düzenleme zamanının da geldiğine inandığını belirterek, "Bunun için bazı fırsatlar olduğuna inanıyorum" diye konuştu. Nazarbayev de yaptığı açıklamada, Ukrayna ile karşılıklı ilişkileri özellikle uzay, tarım ve ulaştırma araçları üretimi alanlarında geliştirmek istediklerini belirterek, "Kiev'in enerji konularına olan ilgisini dikkate aldığımızda, Kazakistan, Ukraynalı şirketleri kabul etmeye hazır" dedi.

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