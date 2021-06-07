Ukrayna'nın Euro 2020 formasındaki Kırım detayı Rusya'nın tepkisini çekti

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Ukrayna profesyonel futbol milli takımının yeni formasında yer alan haritada Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın yer alması Moskova'nın tepkisini çekti.

Ukrayna'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda kullanacağı formanın ortasında bulunan harita Kırım'ı da Ukrayna sınırları içerisinde gösteriyor ve üzerinde "Ukrayna için zafer" ifadeleri yer alıyor. "Ukrayna için zafer" 2014 yılında Moskova yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i istifaya zorlayan protestoların sloganıydı.

Rusya, 2014 yılında Kırım yarımadasını ilhak etmişti. Uluslararası kamuoyu Kırım'ı Ukrayna toprağı olarak tanımaya devam ediyor.

Rus bir milletvekili formayı, "Siyasi provokasyon" olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da formaları eleştirerek, "Ukrayna kendi topraklarını Rusya'nın Kırım'ıyla birleştirmiş. İmkansızın illüzyonunu yaratıyorlar" dedi.

Zakharova aynı zamanda kullanılan sloganın "Nazi sloganlarını andırdığını" söyledi.