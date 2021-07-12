Ukrayna'nın doğusunda 1 asker öldü, 3 asker yaralandı

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Ukrayna ordusu cumartesi günü ayrılıkçı gruplarında kontrolündeki ülkenin doğusunda 1 askerinin öldüğünü 3'ünün de yaralandığını açıkladı.
Geçen hafta bölgede 4 Ukraynalı asker öldürüldü.
Yapılan açıklamada yaralı askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Facebook üzerinden yapılan açıklamada Ukrayna pozisyonlarına top ve bomba atıldığı; yoğun ateş altına alındığı belirtildi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, "Son iki haftada ateşkes ihlallerinin sayıları artmaya başladı" açıklamasında bulundu.
2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından başlayan savaşta 13 binden fazla insan hayatını kaybetti.
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