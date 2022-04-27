Ukrayna'nın baş müzakerecisi: Zelenski ve Putin'in görüşmesi için anlaşmaya varılmadı

T24 Dış Haberler

Ukrayna'nın Rusya ile yürütülen barış müzakereleri sürecinde Kiev'in baş müzakerecisi olarak görev yapan Mikaylo Podolyak, Türkiye'nin girişimlerine rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme gerçekleştirilmesi için anlaşmaya varılamadığını belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre Podolyak, "İki ülkenin liderleri arasındaki toplantının zamanlaması ve içeriği henüz belli olmadı" dedi.

Podolyak aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarını artırdığına dikkat çekti ve Rus askerlerinin "Mariupol'ü tamamen yok etmeye çalıştığını" söyledi.

Moskova, daha önceki açıklamalarında iki tarafın da kabul ettiği bir barış anlaşması olmadan Putin ve Zelenski'nin masaya oturmasına yanaşmayacaklarının sinyallerini vermişti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar da geçen haftalarda T24'e yaptığı açıklamalarda, "Sadece görüşmek için görüşmeye gerek olmadığını iyi bilirsiniz. Müzakere sürecini tamamlamalı, şartların ne olduğunu; neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez olduğunu anlamalıyız. Bizim kırmızı çizgimiz, ateşkesin sağlanması ve Rus kuvvetlerinin en azından 23 Şubat’ta bulundukları hatta dönmeleridir. Başka bölgelerin işgalini ve savaş alanının iyileştirilmesinin konuşulmasını kabul etmeyeceğiz" demişti.