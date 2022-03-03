Ukrayna Merkez Bankası faiz kararını erteledi. Bankanın politika faizi yüzde 10’da kaldı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Merkez Bankası ekonomi normalleştiğinde para politikası toplantılarının da yeniden başlayacağını duyurdu. Enflasyon hedeflerine bağlı olduğunu bildiren banka, şu anki koşullar altında politika faizi gibi para politikası enstrümanlarının önemli bir rol oynamadığını belirtti ve “Bu nedenle banka faiz kararın erteledi.” ifadelerine yer verdi.

Banka geçen ayki toplantısında yüksek enflasyon ve Rusya'yla çatışma ihtimalinin para biriminde değer kaybına yol açmasıyla politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 10'a yükseltmişti.