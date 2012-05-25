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Dünya

Ukrayna meclisinde yumruklar konuştu

Ukrayna'da Rusçanın yaygınlaştırılarak ikinci resmi dil olması nedeniyle mecliste tartışan iktidar ve muhalefet milletvekilleri yumruklaştı

25 Mayıs 2012 23:37

Ukrayna parlamentosunda, azınlıkların dillerine daha fazla özgürlük tanınması çerçevesinde Rusçanın ikinci resmi dil olması gündeme geldi. Mecliste iktidar ve muhalefet milletvekillerinin bu konudaki sözlü tartışması yumruklaşmaya dönüştü.

Kavgada gömleği yırtılan muhalefet milletvekili Mykola Petru, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Arkadaşlarının hastanelik olması sonrası muhalefet vekileri, soruşturma açılmasını talep etti.

 

Timoşenko'dan sert tepki

 

Cezaevinde tutuklu bulunan Ukrayna eski başbakanı Yulya Timoşenko da, Rusçanın Ukrayna'daki kullanımının yaygınlaştırılarak ülkenin ikinci resmi dili olması yönündeki çalışmalara şiddetle karşı çıktı.

Kişisel internet sitesinden açıklama yapan Timoşenko, "Bu, Ukrayna'ya karşı bir suçtur. Demir parmaklıklar arkasında da olsam, bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğim" dedi.

 

Yasa girişimi başarısız kalmıştı

 

Ukrayna anayasasına göre, şu an ülkenin tek resmi dili Ukraynaca. Ancak Devlet Başkanı Yanukoviç, göreve gelmeden önce yaptığı açıklamalarda Rusçanın ikinci resmi dil olacağı vaadinde bulunmuştu. Ukrayna Parlamentosu'ndan bu konuda bir yasa geçirme girişimi ise çoğunluğu sağlayamadığı için başarısız olmuştu.

Son günlerde Ukrayna Parlamentosu'nda yeniden gündeme gelen ikinci dil konusuna, Ukrayna muhalefeti "ülkedeki Rus ve Ukraynalılar arasında gerginliğe yol açacağı" gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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