Ukrayna, Mariupol'deki "son kale" Azovstal'dan tüm kadın ve çocukların tahliye edildiğini duyurdu

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Rusya'nın neredeyse tamamını ele geçirdiği Ukrayna'nın güney liman kenti Mariupol'deki Azovstal çelik imalat tesisine sığınan kadın, çocuk ve yaşlı sivillerin tamamının tahliye edildiği açıklandı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram aplikasyonu üzerinden yaptığı açıklamada, bir hafta süren tahliye çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Vereşçuk, "Mariupol insani operasyonunun bu bölümü bitti" dedi.

Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen çelik imalat tesisi, Mariupol'de Ukrayna askerlerinin son kalesi haline gelmiş, içeriye birçok sivil de sığınmıştı. Ağır bombardıman ve bu hafta tesiste başlayan çatışmalar nedeniyle askerler ve siviller tesisin altındaki sığınak ve tünellerde çok az yemek, su ve ilaçla barınıyordu.

Cumartesi günü Rus güçleri tanklar kullanarak bir kez daha Azovstal'ı ele geçirmeye çalıştı.