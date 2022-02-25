Ukrayna liderinden "Zelenski'ye ulaşamadım" diyen İtalya Başbakanı'na: Bir dahaki sefere savaş programını buna göre ayarlayacağım!

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın saldırılarına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle konuşmak üzere anlaştıklarını ancak kendisine ulaşamadığını söyledi. Zelenski, Twitter üzerinden çatışma çıkan şehirleri hatırlatarak "Bir dahaki sefere savaş programını belirli bir zamanda Mario Draghi konuşmak için düzenlemeye çalışacağım" diyerek tepki gösterdi.

Draghi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na bilgi verdi. Ukrayna'ya dayanışmasını ve desteğini dile getiren Başbakan Draghi, sığınaklarda ve metrolarda saklanmak zorunda kalan savunmasız insansız görüntülere ilişkin "Korkunç görüntüler ve bizi Avrupa tarihinin en karanlık günlerine geri götürüyor." dedi.

Draghi şöyle devam etti:

"Dünkü Konsey'e Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin katıldığı an dramatik bir andı. Kiev'de gizli bir yerden bağlanıyordu. Zamanının tükendiğini, kendisinin ailesiyle beraber Rus işgal güçlerinin hedefi olduğunu söyledi. Konseye katılan herkesi etkileyen dramatik bir andı. Bu sabah buraya gelmeden önce beni aradı ve 09.30'a bir telefon randevusu belirledik ama Başkan Zelenskiy artık uygun olmadığı için telefon görüşmesi yapmak mümkün olmadı."

İtalya Başbakanı'nın Zelenski'ye ulaşamadığını söylemesi üzerine Ukrayna lideri Twitter üzerinden şu yanıtı verdi:

"Bugün 10.30'da Chernihiv, Hostomel ve Melitopol girişlerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. İnsanlar öldü. Gelecek sefer, Mario Draghi'yle belirli bir zamanda konuşabilmek için savaş zamanlamasını düzenlemeye çalışacağım. Bu sırada Ukrayna, halkı için savaşmaya devam ediyor."