Ukrayna lideri Zelenski: Rusya, halkımızı ve tarihimizi silmek istiyor; şimdi tarafsız kalmanın zamanı değil!

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, "Rusya tarihimizi ve halkımızı silmeye çalışıyor" dedi.

Rus işgalinin 7. gününde sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Zelenski, Batı'nın verdiği karşılığın yeterli seviyede olmadığını ve Avrupa Birliği'ne katılım talepleri gibi konularda daha çok uluslararası desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

"Şimdi tarafsız olmanın zamanı değil" diyen Zelenski, işgalin başlangıcından bu yana 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü ifade etti.

Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası güçleri ve onlara destek olan işbirlikçilerin on binlerce Yahudiyi katlettiği Babi Yar'ın yakınlarına attığı havan toplarına dikkat çeken Zelenski, "Bu saldırı, Rusya'daki birçok kişiye Kiev'in tarihine yabancı olduğunu gösteriyor" dedi. Zelenski, "Dünyadaki milyonlarca Yahudiye sesleniyorum; sessiz kalmayın. Nazizm sessizlikten doğar" diye konuştu.

Ukrayna lideri, "Kiev hakkında, bizim tarihimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Ancak bizim tarihimizi, ülkemizi, hepimizi silmek için emir aldılar" ifadelerini kullandı.