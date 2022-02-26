Ukrayna lideri Zelenski: Rus güçleri kreşleri vuruyor; çocuklar da mı neo-Nazi ya da NATO askeri?

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya güçlerini sivil altyapıya, kreşlere saldırmakla suçladı.

Video mesaj gönderen Ukrayna lideri Zelenski, Rusya halkına Rusça seslendi. Zelenski “Kreşlerin ve sivil altyapının neden bombalandığını açıklayacak bir yanıt yok” dedi.

Zelenski, “Nasıl bir savaş Ukrayna çocuklarına karşı olur? Kim onlar? Onlar da mı neo-Nazi? Ya da onlar NATO askeri mi?” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün güvenlik konseyine yaptığı açıklamalarda Ukrayna hükümetini “neo-Nazi” ve “faşist” olmakla suçlamıştı.