Ukrayna lideri Zelenski: Rus güçleri Buça'da 300'den fazla sivile işkence etti ve öldürdü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın haftalarca elinde tuttuğu ve geçen günlerde çekildiği Buça kasabasında Rus askerinin 300'den fazla sivili öldürdüğünü ve işkence ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından bir video açıklama yayımlayan Zelenski, "İşgalcilerin tüm yaptıklarıyla ilgili bir soruşturma başlattık" dedi.

Ukrayna lideri, "Mevcut olarak bilgiler sadece Buça'da 300'den fazla insanın işkence gördüğü ve öldürüldüğü yönünde. Tüm bölge kontrol edildiğinde kurbanların sayısının çok daha fazla olduğunun ortaya çıkma olasılığı yüksek. Sadece tek bir yerde bu sayılardan söz ediyoruz" dedi.

Borodyanka ve Rus işgalinden kurtarılan diğer şehirlerde ölü sayısının daha da fazla olabileceğini belirten Zelenski, "Kiev, Çernigiv ve Sumi'nin kurtarılan köylerinde işgalciler, yerel halka 80 yıl önce Nazi işgalinde bile görmedikleri şeyler yaptı" ifadelerini kullandı.

Zelenski Buça'daki sivil cinayetleri hakkında kapsamlı, saydam ve sonuçları uluslararası topluma açık bir soruşturma yürütülmesini istedi.

Ukrayna lideri, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşacak.